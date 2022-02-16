Усманов планирует купить клуб Серии В «Козенцу»

Чё то Алишерка низко плавает..... тут можно было бы Интер или Ювентус купить спокойно..... в последнее время русские патриоты только нас радуют..... то Ромашка с Челси кубок взял, теперь Алишерка итальянскую команду покупает..... какая же всё таки великая РОССИЯ и каких она взрастила достойных сынов Отечества!!!!!
Российский предприниматель Алишер Усманов планирует купить итальянскую «Козенцу». Клуб выступает в Серии В, втором по силе дивизионе страны.
Письмо о намерении направлено в «Козенцу» и городской совет города.
- «Козенца» идет в Серии В 17-й.
- Клуб основан в 1914 году.
- В Серии А «Козенца» никогда не играла.
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