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    Усманов планирует купить клуб Серии В «Козенцу»

    Российский предприниматель Алишер Усманов планирует купить итальянскую «Козенцу». Клуб выступает в Серии В, втором по силе дивизионе страны.

    Письмо о намерении направлено в «Козенцу» и городской совет города.

    • «Козенца» идет в Серии В 17-й.
    • Клуб основан в 1914 году.
    • В Серии А «Козенца» никогда не играла.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +762

      Каменный стояк 12 минут назад

      Чё то Алишерка низко плавает..... тут можно было бы Интер или Ювентус купить спокойно..... в последнее время русские патриоты только нас радуют..... то Ромашка с Челси кубок взял, теперь Алишерка итальянскую команду покупает..... какая же всё таки великая РОССИЯ и каких она взрастила достойных сынов Отечества!!!!!

      0
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      Рейтинг: +49042

      MaxRnD > Каменный стояк 5 минут назад

      Прохор тот вообще умудрился Бруклин Нетс из НБА прикупить. Думает, что бессмертный. К Капитолию бы ещё приценился. Наглость и бесстыдство не знают границ

      0
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      Рейтинг: +49042

      MaxRnD 31 минуту назад

      Ушлёпок.
      Всё правильно, здесь они деньги зарабатывают, а живут и тратят их там

      1
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      Рейтинг: +94144

      zigbert 33 минуты назад

      А ведь есть и у нас клубы нуждающиеся в хорошем финансовом обеспечении.

      2
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      Рейтинг: +45

      1-3-5-2 > zigbert 10 минут назад

      Это какие клубы?? назови пожалуйста. Я вот помню историю с Химками в прошлом году, когда все хотели частного инвестора, а когда он пришел, и начал проводить свои реформы, все завопили что так нельзя, инвестор лишь только деньги должен давать, а наши супер профессионалы тренера и руководители сами порешают как с этими деньгами распоряжаться!!! Вой был такой, что ни один нормальный предприниматель, в ближайшее время, в наши клубы вкладываться не будет!!!

      0
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      Рейтинг: +14476

      Hektor 84 56 минут назад

      А в Российских клубах уже не дают пилить бабло?

      1
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      Рейтинг: +1433

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Очередной план для отмывании денег или прикрытье типа я футболом занимаюсь, гнида путинская.

      3
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      Рейтинг: +3312

      aaaaahhhh 1 час назад

      В России то нет клубов. тут только воровать можно...

      5
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      Рейтинг: +6550

      R_a_i_n 1 час назад

      Я думаю расстрелять надо Усманова, как предателя Родины.

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