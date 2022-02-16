Усманов планирует купить клуб Серии В «Козенцу»

Российский предприниматель Алишер Усманов планирует купить итальянскую «Козенцу». Клуб выступает в Серии В, втором по силе дивизионе страны.

Письмо о намерении направлено в «Козенцу» и городской совет города.

«Козенца» идет в Серии В 17-й.

Клуб основан в 1914 году.

В Серии А «Козенца» никогда не играла.

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