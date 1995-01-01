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    Теллес провел 400-й официальный матч в карьере

    Защитник «Манчестер Юнайтед» АлекАлекс Теллес достиг отметки в 400 официальных матчей за карьеру. Юбилейную игру 29-летний бразилец провел в 18-м туре АПЛ против «Брайтона» (2:0), выйдя на замену на 80-й минуте.

    «Я очень рад победе и достижению рубежа в 400 официальных игр в моей карьере. Спасибо всем, кто поддерживал меня с самого начала и до сегодняшнего дня!» – написал Теллес.

    • Игрок стоит 18 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у него 10 матчей, голевой пас.
    • Теллес дважды выигрывал чемпионат Португалии с «Порту».

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    Источник: твиттер Алекса Теллеса

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