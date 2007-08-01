Лига чемпионов. «Интер» сыграет с «Ливерпулем»

Сегодня, 16 февраля, стадия 1/8 финала Лиги чемпионов продолжится двумя матчами. В одном из них «Интер» примет «Ливерпуль».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на миланском стадионе «Джузеппе Меацца», которая начнется в 23:00 по Москве.

Последний раз команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2007/08. В обоих матчах победил «Ливерпуль».

Сейчас «Ливерпуль» на серии из 9 матчей без поражений.

У «Интера» в последних 11 матчах 1 поражение.

Смотрите матчи ЛЧ и получите фрибет 2000

«Манчестер Сити» достиг отметки в 200 голов в Лиге чемпионов

Фердинанд: «Манчестер Сити» в игре со «Спортингом» показал сокрушительный футбол»

Бернарду Силва: «В 1-м тайме матча со «Спортингом» «Манчестер Сити» не наиграл на 4 гола»