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    Лига чемпионов. «Интер» сыграет с «Ливерпулем»

    Сегодня, 16 февраля, стадия 1/8 финала Лиги чемпионов продолжится двумя матчами. В одном из них «Интер» примет «Ливерпуль».

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на миланском стадионе «Джузеппе Меацца», которая начнется в 23:00 по Москве.

    • Последний раз команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2007/08. В обоих матчах победил «Ливерпуль».
    • Сейчас «Ливерпуль» на серии из 9 матчей без поражений.
    • У «Интера» в последних 11 матчах 1 поражение.

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    Источник: Бомбардир.ру

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