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    «Спартак» отправился на сбор в Турцию

    «Спартак» сегодня утром отправился в турецкую Анталью на заключительный зимний сбор.

    Сбор в Турции продлится до 19 февраля. Команда проведет два товарищеских матча: 18 февраля против «Нефтехимика» и 19-го – против «Шахтeра» из Караганды.

    По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе.

    • Сезон для «Спартака» возобновится 26 февраля матчем с ЦСКА.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31564

      oyabun 31 минуту назад

      Сбор, состоящий из 4-х дней.. Больше на перелеты времени потратят.

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