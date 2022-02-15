«Спартак» отправился на сбор в Турцию

Сбор, состоящий из 4-х дней.. Больше на перелеты времени потратят.
«Спартак» сегодня утром отправился в турецкую Анталью на заключительный зимний сбор.
Сбор в Турции продлится до 19 февраля. Команда проведет два товарищеских матча: 18 февраля против «Нефтехимика» и 19-го – против «Шахтeра» из Караганды.
По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе.
- Сезон для «Спартака» возобновится 26 февраля матчем с ЦСКА.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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