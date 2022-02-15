Главные новости дня. УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга, матч Бразилия – Аргентина будет переигран

Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

«Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова. Также клуб интересуется защитником «Байера» Хинкапе

УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае вторжения России в Украину

«Зенит» продлит контракт с Оздоевым до 2024 года. Также новое соглашение предложили Сутормину

Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца, однако не уйдет из клуба из-за разногласий с тренером

Матч Бразилия – Аргентина будет переигран. Его прервали в сентябре из-за аргентинцев, попавших в страну с нарушениями

Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ». Ему комфортно в Париже (RMC Sport)

Турбин и Казарцев возвращаются к работе в РПЛ

Пепе грозит дисквалификация до двух лет. Он ударил директора «Спортинга»

Абрамович потерял 580 миллионов за день из-за возможного вторжения России на Украину (The Times)