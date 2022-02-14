Абрамович потерял 580 миллионов за день из-за возможного вторжения России на Украину (The Times)

На 3 игроков Челси меньше купит... Богатые тоже плачут.
Бизнес владельца «Челси» Романа Абрамовича пострадал из-за новостей о возможном вторжении России на Украину.
Акции металлургической и горнодобывающей компании Evraz упали в цене на 29 процентов.
Это привело к тому, что российский бизнесмен потерял 580 миллионов фунтов за день.
- Абрамович владеет 28,6% акций Evraz.
- Он купил долю в компании в 2006 году.
- «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ, набрав 47 очков в 24 турах.
- В субботу команда выиграла клубный чемпионат мира.
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