Абрамович потерял 580 миллионов за день из-за возможного вторжения России на Украину (The Times)

Бизнес владельца «Челси» Романа Абрамовича пострадал из-за новостей о возможном вторжении России на Украину.

Акции металлургической и горнодобывающей компании Evraz упали в цене на 29 процентов.

Это привело к тому, что российский бизнесмен потерял 580 миллионов фунтов за день.

Абрамович владеет 28,6% акций Evraz.

Он купил долю в компании в 2006 году.

«Челси» идет на 3-м месте в АПЛ, набрав 47 очков в 24 турах.

В субботу команда выиграла клубный чемпионат мира.

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