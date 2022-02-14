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    Абрамович потерял 580 миллионов за день из-за возможного вторжения России на Украину (The Times)

    Бизнес владельца «Челси» Романа Абрамовича пострадал из-за новостей о возможном вторжении России на Украину.

    Акции металлургической и горнодобывающей компании Evraz упали в цене на 29 процентов.

    Это привело к тому, что российский бизнесмен потерял 580 миллионов фунтов за день.

    • Абрамович владеет 28,6% акций Evraz.
    • Он купил долю в компании в 2006 году.
    • «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ, набрав 47 очков в 24 турах.
    • В субботу команда выиграла клубный чемпионат мира.

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    Источник: The Times

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    14.02.2022 23:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13904

      житель СПб 20 минут назад

      На 3 игроков Челси меньше купит... Богатые тоже плачут.

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      Рейтинг: +10967

      playsh 1 час назад

      Ежедневно бизнесмены по всему миру как теряют,так и приумножают свои финансы по вкладам,по инвестициям,на биржевых торгах и чёрт знает ещё чего.И такие потери совсем не являются для них критическими,они даже планируются и страхуются.Работа это для них - в отличие от всяких Газизовых.Где-то убывает,где-то прибывает.Что тут писать про это?

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      Рейтинг: +20814

      JTherry 1 час назад

      "новость" самая футбольная, конечно... у Евраза в Донбассе шахта Распадская, просели из-за этого акции: сегодня упали, завтра поднимутся у "страдальца" Ромы...)

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