УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае возможного вторжения России в Украину

В Грозном было бы хорошо провести. Рамзанчик обеспечит праздничную атмосферу и соблюдение всех норм и правил.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.
По информации Football London, финал турнира пройдет в другом месте, если Россия предпримет попытку военного вторжения в Украину.
УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.
- Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
- «Челси» – действующий победитель турнира.
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)