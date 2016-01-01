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    УЕФА может перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга в случае возможного вторжения России в Украину

    Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 могут перенести из Санкт-Петербурга.

    По информации Football London, финал турнира пройдет в другом месте, если Россия предпримет попытку военного вторжения в Украину.

    УЕФА готов к экстренной смене места проведения матча. В прошлом сезоне финал ЛЧ перенесли из Стамбула в Порту менее чем за месяц из-за коронавирусных ограничений.

    • Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

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    Владелец «Шахтера» Ахметов покинул Украину на фоне возможного вторжения России («Украинская правда»)

    Источник: Football London

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +753

      Каменный стояк 7 минут назад

      В Грозном было бы хорошо провести. Рамзанчик обеспечит праздничную атмосферу и соблюдение всех норм и правил.

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      Рейтинг: +483

      nelez 10 минут назад

      Россию все мало. Не угомонятся пока не захватят весь мир. и то под вопросом. Будут зубы точить на другие планеты.
      Без войны , без крови не могут они.

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      Рейтинг: +23298

      bset > nelez 7 минут назад

      России не мало. России войны не нужны. России нужна растущая экономика, комфортная жизнь, доступная медицина и качественное образование, адекватные зарплаты и пенсии. А чужие территории нужны отдельным личностям, которые хотят попасть в учебники истории. Только им и отдельным воспитанным в СССР гражданам, для которых злой Запад - это агрессор, а если мы нападаем, то мы молодцы и вообще силу надо демонстрировать, чтобы нас боялись.

      3
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      Рейтинг: +938

      Ивантеевец 18 минут назад

      А как же иначе. Спорт ведь вне политики!!!

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      Рейтинг: +23298

      bset > Ивантеевец 10 минут назад

      Это уже не политика. Это война. Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга - это меньшее, что нам может грозить после вторжения.

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      Рейтинг: +2295

      acor94 > bset 4 минуты назад

      Какое вторжение?) вы больше телевизор смотрите, там и не такое скажут)

      0
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      Рейтинг: +402

      Demgel 30 минут назад

      Кто как не Россия вторгается во все страны мира и творит там всякую дичь.Похоже источник ФУТБАЛЬ ЛЁНДОН держат СМИ Американ Гуд Натион.С точки зрения футбола плохая новость для ФК Газпрома(

      0
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      Рейтинг: +3674

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      Англичане еще с ЧМ точат зубы на Россию , будут рады. Ну и все кому не придется никуда ехать на финал тоже.

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