Главные новости дня. «Локомотив» потратит 6+ миллионов рублей на ребрендинг; агент Карраскаля подтвердил скорый трансфер в ЦСКА

«Барселона» планирует заплатить за Фекира 60 миллионов.

Медведев: «Зенит» больше никого не купит зимой».

«Локомотив» потратит 6,3 миллиона рублей на ребрендинг. Клуб изменит эмблему.

Ловрен выбыл из-за повреждения связок голеностопа, сроки восстановления неизвестны.

Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий.

Абрамович в 2000-е пытался купить «Торпедо» (Илья Казаков).

Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания.

Агент Карраскаля: «Улаживаем последние детали контракта с ЦСКА».

«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу.

Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом».