Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Главные новости дня. «Локомотив» потратит 6+ миллионов рублей на ребрендинг; агент Карраскаля подтвердил скорый трансфер в ЦСКА

    «Барселона» планирует заплатить за Фекира 60 миллионов.

    Медведев: «Зенит» больше никого не купит зимой».

    «Локомотив» потратит 6,3 миллиона рублей на ребрендинг. Клуб изменит эмблему.

    Ловрен выбыл из-за повреждения связок голеностопа, сроки восстановления неизвестны.

    Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий.

    Абрамович в 2000-е пытался купить «Торпедо» (Илья Казаков).

    Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания.

    Агент Карраскаля: «Улаживаем последние детали контракта с ЦСКА».

    «Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу.

    Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94025
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru