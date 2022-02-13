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    «Спартак» поздравил Пьяновича с днем рождения нарезкой его голов

    Бывшему форварду «Спартака» Михайло Пьяновичу исполнилось 45 лет. Москвичи не забыли его поздравить.

    «Поздравляем бывшего нападающего «Спартака» с днeм рождения и желаем всего наилучшего!» – написали спартаковцы.

    • Цвета «Црвены Звезды» Пьянович защищал с 1999 по 2003 год.
    • После этого он перебрался в «Спартак», за который отыграл 3 сезона.
    • В 2007 году Пьянович был в «Ростове», после чего завершил карьеру.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2964

      ПалкоВводецъ 22 минуты назад

      В партаке любой игрок в итоге становится днищем, пока не сменит команду и заново не обучится играть в футбол. Гыгыгы

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