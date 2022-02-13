«Спартак» поздравил Пьяновича с днем рождения нарезкой его голов

Бывшему форварду «Спартака» Михайло Пьяновичу исполнилось 45 лет. Москвичи не забыли его поздравить.

«Поздравляем бывшего нападающего «Спартака» с днeм рождения и желаем всего наилучшего!» – написали спартаковцы.

Цвета «Црвены Звезды» Пьянович защищал с 1999 по 2003 год.

После этого он перебрался в «Спартак», за который отыграл 3 сезона.

В 2007 году Пьянович был в «Ростове», после чего завершил карьеру.