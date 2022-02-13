АПЛ – о воскресных матчах: «Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь»

Пресс-служба АПЛ анонсировала сегодняшние матчи. Болельщиков ждут четыре матча, три из которых начнутся в одно время.

«Усаживайтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь», – написала АПЛ.

17:00: «Бернли» – «Ливерпуль»;

17:00: «Ньюкасл» – «Астон Вилла»;

17:00: «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»;

19:30: «Лестер» – «Вест Хэм».

Sit back, relax and enjoy pic.twitter.com/ZfjN36psU7 — Premier League (@premierleague) February 13, 2022

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