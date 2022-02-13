Главные новости дня. «Челси» выиграл клубный ЧМ; Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом»

Матч «Порту» – «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов.

Де Хеа – об отсутствии трофеев у «МЮ»: «Думаю, нас кто-то проклял».

Директор «Барсы» Алемани – об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека».

«Рубин» должен 40 миллионов рублей за аренду «Ак Барс Арены» («Бизнес Online»).

«Зенит» ищет нового центрального защитника в Германии и Италии.

Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд.

Бэйл подписал предварительное соглашение с «Тоттенхэмом» (Express).

РФС сообщил клубам об июльском запуске Fan ID.

Клубный ЧМ. «Челси» впервые выиграл турнир, победив в дополнительное время «Палмейрас».

Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату».