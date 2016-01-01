Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

«Челси» при главном тренер Томасе Тухеле взял три международных титула. Последним стал клубный чемпионат мира, выигранный лондонцами впервые.

В прошлом году «Челси» взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.

До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

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