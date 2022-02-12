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РФС сообщил клубам об июльском запуске Fan ID

12 февраля 2022, 21:31
18

Паспорта болельщиков (Fan ID) начнут функционировать в РПЛ в июле. Об этом РФС официально уведомил клубы.

До этого времени команды должны проверить, нет ли у их футболистов оснований для неполучения паспорта, поскольку для доступа на стадион им тоже понадобится Fan ID.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1644691478
Прошло уже 5 лет после реформ РФС и как всегда все через Ж_ОПУ
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IVANRUS777
1644693160
Всем чинушам продажным и прочей требухе, которая издает преступные законы в прогнившие нашем государстве, гореть в аду и туда их запустят без всяких пропусков.
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3meeeD
1644693314
Будите с Кузьмичами на трибунах.
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MaxRnD
1644694020
Ну и что теперь без доходов от продажи билетов делать региональным клубам, которые и без этого грйобанного новшества еле-еле концы с концами сводили ? Точно ски доведут дело до чемпионата Московской и Ленинградской областей ....
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Hektor 84
1644694610
Пошлют вас нах и фанаты и клубы)))
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BRO_football
1644696597
Очень хорошо. Кокорин и Мамаев Fan ID не получат, потому что они сидели в тюрьме. Это же достаточное основание для неполучения паспорта? Был бы на их месте обычный болельщик, он бы точно Fan ID не получил.
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Glebaj
1644698736
Этот поезд в общемировой цифровой гулаг уже не остановить
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inzek
1644709545
да идут они все на ***
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portero
1644733830
Идиотизм и маразм!!!
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