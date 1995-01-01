РФС сообщил клубам об июльском запуске Fan ID

Прошло уже 5 лет после реформ РФС и как всегда все через Ж_ОПУ
Паспорта болельщиков (Fan ID) начнут функционировать в РПЛ в июле. Об этом РФС официально уведомил клубы.
До этого времени команды должны проверить, нет ли у их футболистов оснований для неполучения паспорта, поскольку для доступа на стадион им тоже понадобится Fan ID.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.
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