РФС сообщил клубам об июльском запуске Fan ID

Паспорта болельщиков (Fan ID) начнут функционировать в РПЛ в июле. Об этом РФС официально уведомил клубы.

До этого времени команды должны проверить, нет ли у их футболистов оснований для неполучения паспорта, поскольку для доступа на стадион им тоже понадобится Fan ID.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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