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    РФС сообщил клубам об июльском запуске Fan ID

    Паспорта болельщиков (Fan ID) начнут функционировать в РПЛ в июле. Об этом РФС официально уведомил клубы.

    До этого времени команды должны проверить, нет ли у их футболистов оснований для неполучения паспорта, поскольку для доступа на стадион им тоже понадобится Fan ID.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13361

      Skull_Boy 14 минут назад

      Прошло уже 5 лет после реформ РФС и как всегда все через Ж_ОПУ

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