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    Сигудрссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ»

    Исландский защитник Рагнар Сигурдссон высказался о периоде своей карьеры в «Ростове».

    – В «Ростове» ты стал первым за долгие годы капитаном, не говорившим по-русски.

    – Для меня большая честь, что именно меня выбрали капитаном. Я очень доволен временем, проведенным в «Ростове».

    К сожалению, там очень часто менялись игроки. Думаю, именно из-за частых трансферов я стал капитаном.

    Ушли Гацкан, Калачев, Паршивлюк, я стал одним из старожилов, всегда играл и думаю, поэтому получил повязку.

    – В твоем последнем сезоне за клуб «Ростов» с Карпиным всерьез претендовал на медали и место в Лиге чемпионов. В итоге стали пятыми и попали в Лигу Европы.

    – У нас был один из лучших составов в РПЛ. Роман Еременко был лучшим футболистом чемпионата, просто фантастическим. Если у него был хороший день, можно было не беспокоиться об исходе игры.

    Норманн и Попов тоже играли важную роль, середина поля была на высоте.

    • Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год.
    • В России он также играл за «Краснодар» и «Рубин».
    • Еременко год назад расторг контракт с «Ростовом» и до сих пор остается без команды.

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    Источник: Sport24

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