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    Экс-игрок «Шальке» и «Севильи» Коноплянка перешел в польскую «Краковию»

    Полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шахтера» в польскую «Краковию». Контракт рассчитан до конца сезона и имеет опцию продления на еще один год.

    32-летний игрок перешел бесплатно, несмотря на то что соглашение с «Шахтером» действовало до лета.

    • «Краковия» в чемпионате Польши идет 9-й.
    • Игрок выступал за «Шахтер» с 2019 года.
    • Коноплянка играл за «Шальке», «Севилью».

    Коноплянка покинет «Шахтер» и переедет в Турцию или Австрию (Игорь Бурбас)

    Коваленко и Коноплянка не сыграют на Евро из-за травм

    Коноплянка: «Вижу «Шахтер» в финале Лиги Европы. А там уже нужно и кубок брать»

    Источник: инстаграм «Краковии»

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