Экс-игрок «Шальке» и «Севильи» Коноплянка перешел в польскую «Краковию»

Полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шахтера» в польскую «Краковию». Контракт рассчитан до конца сезона и имеет опцию продления на еще один год.

32-летний игрок перешел бесплатно, несмотря на то что соглашение с «Шахтером» действовало до лета.

«Краковия» в чемпионате Польши идет 9-й.

Игрок выступал за «Шахтер» с 2019 года.

Коноплянка играл за «Шальке», «Севилью».

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