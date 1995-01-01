Нобоа – о новичке «Спаратка» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о полузащитнике «Спартака» Даниле Пруцеве.

— Кто тебе нравится в РПЛ из молодых? Кого бы ты мог выделить?

— Пруцева. Большой талант, очень нравилось тренироваться с ним.

— Но в «Сочи» не заиграл.

— Не было шанса, ему было тяжело конкурировать со мной и Цаллаговым в его возрасте. Однако думаю, что в «Спартаке» он сможет играть. Возможно, не сразу, но все-таки он набрался опыта в «Крыльях» и стал увереннее.

— Чем он хорош?

— Очень хорошее видение поля, объем работы. Да вообще у него есть все качества для классного игрока.

«Спартак» заплатил за Пруцева 1,5 миллиона евро.

Он взял себе 25-й игровой номер.

Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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