Главные новости дня. Клубы обсудят расширение РПЛ, «Спартак» продлил контракт с Мозесом

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Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

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Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)

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Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

«Фольксваген» прекратит сотрудничество с РФС. Российский футбол потеряет около 250 миллионов рублей (Максим Алланазаров)

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