Главные новости дня. Клубы обсудят расширение РПЛ, «Спартак» продлил контракт с Мозесом

«Аталанта» может купить у «Спартака» Тиля
Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
«Краснодар» хочет бесплатно подписать Бакаева летом
Клубы намерены вернуться к обсуждению расширения РПЛ до 18 команд («РБ Спорт»)
18-летний защитник «Енисея» Труханов перешел в «Спартак»
Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год
«Фольксваген» прекратит сотрудничество с РФС. Российский футбол потеряет около 250 миллионов рублей (Максим Алланазаров)
«Спартак» продлил контракт с Мозесом до 2024 года
Фарке: «Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Однажды он станет голкипером мирового класса»
«Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял 7-й номер
Источник: «Бомбардир»