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    Кубок Италии. «Ювентус» прошел «Сассуоло» благодаря голу Влаховича на 88-й минуте

    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» дома обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.

    Победный гол в концовке игры забил зимний новичок туринцев Душан Влахович.

    В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Фиорентиной».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Ювентус – Сассуоло – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дибала, 3; 1:1 – Траоре, 24; 2:1 – Влахович, 88.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11437

      DeStar 45 минут назад

      там же вроде автогол)

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