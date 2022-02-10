Главные новости дня. Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки, «Камп Ноу» переименуют

Канделаки станет и.о. директора ТНТ

ЦСКА договорился об аренде Карраскаля

«Ростов» объявил о переходе Голенкова

Зе Луиш перешел в «Аль-Таавун»

ЦСКА в феврале подпишет опорника, а летом – нападающего уровня ЛЧ

Стадион «Барселоны» переименуют в «Spotify Камп Ноу»

35-летний Джовинко подписал контракт с «Сампдорией»

Алвес дисквалифицирован на два матча Примеры за удаление в игре с «Атлетико»

«Чикаго» купил у «Лиона» Шакири за 7 миллионов

Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки