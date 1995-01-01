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    Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт. По сути – просто номер»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о введении Fan ID.

    «Во-первых, я бы предпочeл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более.

    Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения.

    Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и – по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность – действительно необходимый.

    В чeм же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только пост-фактум: человек зашeл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.

    Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», – сказал Дюков.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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    Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

    Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5466

      GoldPlayFIFARus9 10 минут назад

      Чем дальше в лес, тем меньше хочется смеяться над чипированием.
      Сначала маски нацепили, посмотрели, что многие и не против, потом раздали коды, без которых в некоторые места не пускают, затем отдельный паспорт для посещения спорта. В метро и на вокзал просто так не пройти, сначала прогоняют через рамки, затем как прокажённого ещё отводят твои вещи смотреть. Заковывают в кандалы всё жёстче и жёстче, посмотрите в Америке, Европе, нигде нет такого. Спокойно пришёл на вокзал/метро, сел и поехал. Бывшие гэбисты у власти, это всегда плохо

      0
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      Рейтинг: +5466

      GoldPlayFIFARus9 17 минут назад

      Угу, сделать паспорт посетителя концертов
      Паспорт, чтоб сходить на стадион.
      Паспорт радости, документ для грусти,
      Справку посетителя пивнушки,
      Документ, чтобы в магаз зайти, допустим,
      Мысли есть у них как сделать ещё лучше.

      Может, хватит улучшать житуху нашу?
      А то паспорта придумают на вздох!
      И на выдох будет нужен паспорт,
      Чтоб посрать, поссать – подайте справку!
      И на вход и выход в общий транспорт
      Они паспорта введут поправкой.
      Ясен пень, для нашего комфорта
      Паспорта уже придумали для посещения спорта!

      2
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      Рейтинг: +914

      Ивантеевец 26 минут назад

      В Дахау, Треблинке, Аушвице татуировка на руке тоже была всего лишь номером...

      1
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      Рейтинг: +636

      sined1951 53 минуты назад

      Разъяснил, стало все понятно, хулиганам не место на стадионе.Зря только кипешь подняли.

      0
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      Рейтинг: +2612

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      На буй не нужны эти Fan ID. Достаточно, что всех уже посчитали короваКодами. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +501

      Дубина > ПалкоВводецъ 47 минут назад

      гав гав гав!!! какими коровами?Шо ты буровишь Степан?

      0
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      Рейтинг: +2612

      ПалкоВводецъ > Дубина 11 минут назад

      Ask me no questions, I'll tell you no lies

      Не задавай вопросов — не услышишь лжи!
      Гыгыгы

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