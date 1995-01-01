Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт. По сути – просто номер»

Чем дальше в лес, тем меньше хочется смеяться над чипированием.
Сначала маски нацепили, посмотрели, что многие и не против, потом раздали коды, без которых в некоторые места не пускают, затем отдельный паспорт для посещения спорта. В метро и на вокзал просто так не пройти, сначала прогоняют через рамки, затем как прокажённого ещё отводят твои вещи смотреть. Заковывают в кандалы всё жёстче и жёстче, посмотрите в Америке, Европе, нигде нет такого. Спокойно пришёл на вокзал/метро, сел и поехал. Бывшие гэбисты у власти, это всегда плохо
Президент РФС Александр Дюков высказался о введении Fan ID.
«Во-первых, я бы предпочeл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более.
Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения.
Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и – по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность – действительно необходимый.
В чeм же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только пост-фактум: человек зашeл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.
Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», – сказал Дюков.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей
Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»
Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)