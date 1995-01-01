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    Игонин: «Не вижу проблемы оформить Fan ID. Мы же не станем тормозить цифровизацию всего мира?»

    Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин оценил введение паспортов болельщика (Fan ID). Он не видит проблемы.

    – Если все-таки фанаты со следующего сезона начнут бойкотировать матчи, это будет ударом по футболу?

    – По командам, которые лишатся мощной поддержки, – безусловно! Общая атмосфера на стадионе станет менее привлекательной.

    Всем остальным структурам, которые отвечают за безопасность, будет только проще. У этих структур вопрос поддержки команд явно не в приоритете.

    – Вы будете оформлять Fan ID?

    – Готов, не вижу в этом никакой проблемы. Мы же не станем тормозить процесс цифровизации всего мира?

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +725

      Rabinovi_ch 10 минут назад

      Цифровизация, это когда билет на матч покупаешь в 2 клика по смартфону, вместо очереди на кассе....
      А когда к покупке билета надо оформлять дополнительный документ, это бюрократия.

      1
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      Рейтинг: +15882

      Garrincha58 25 минут назад

      это не цифровизация, а тавровизация или клеймовизация а этот Игошнин ему что выгодно то и поёт

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