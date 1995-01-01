Игонин: «Не вижу проблемы оформить Fan ID. Мы же не станем тормозить цифровизацию всего мира?»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин оценил введение паспортов болельщика (Fan ID). Он не видит проблемы.

– Если все-таки фанаты со следующего сезона начнут бойкотировать матчи, это будет ударом по футболу?

– По командам, которые лишатся мощной поддержки, – безусловно! Общая атмосфера на стадионе станет менее привлекательной.

Всем остальным структурам, которые отвечают за безопасность, будет только проще. У этих структур вопрос поддержки команд явно не в приоритете.

– Вы будете оформлять Fan ID?

– Готов, не вижу в этом никакой проблемы. Мы же не станем тормозить процесс цифровизации всего мира?

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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