Сборная России может сыграть с «Крыльми Советов» в марте («РБ Спорт»)

Сборная России в марте проведет сбор в Турции в рамках подготовки к стыкам ЧМ-2022.

По информации «РБ Спорт», на сборе команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов». Матч может состояться 19 марта.

Игра состоится, если самарская команда в это время будут проводить мини-сбор в Турции. «Крылья» могут прилететь в Турцию в середине марта в связи с переносом 22-го тура РПЛ в интересах сборной.

В полуфинале стыков россияне встретятся с Польшей.

В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.

Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве на стадионе «Динамо».

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