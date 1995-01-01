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    Сборная России может сыграть с «Крыльми Советов» в марте («РБ Спорт»)

    Сборная России в марте проведет сбор в Турции в рамках подготовки к стыкам ЧМ-2022.

    По информации «РБ Спорт», на сборе команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов». Матч может состояться 19 марта.

    Игра состоится, если самарская команда в это время будут проводить мини-сбор в Турции. «Крылья» могут прилететь в Турцию в середине марта в связи с переносом 22-го тура РПЛ в интересах сборной.

    • В полуфинале стыков россияне встретятся с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве на стадионе «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +716

      Каменный стояк 16 минут назад

      Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» в финале Чемпионата мира в Катаре

      0
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      Рейтинг: +1227

      Форвард 79 42 минуты назад

      Интересно, а как будут в этой игре рвать и метать Ежов, Зиньковский и др.
      А если еще и Пиняев забьет) (игрок юнешеской сборной взрослекам)
      Это будет классно!!!

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      Рейтинг: +1100

      Argon 1 час назад

      Больше сборной играть не с кем? Умеют подбирать равных соперников )

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      Рейтинг: +1021

      стоп кран 1 час назад

      Не надо. Ежели сборная проиграет команде с восьмого места ---вот смеху то будет. А выиграет -- никакого почета.Скажут средненькую команду обыграли. )))

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