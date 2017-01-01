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    Перейра пригласил на сбор судей РПЛ VAR-инструктора Капелу («CЭ»)

    Глава департамента судейства РФС Витор Перейра пригласил на сборы судей РПЛ в Турции португальца Жоау Капелу.

    По информации «Спорт-Экспресс», 47-летний экс-арбитр ФИФА будет инструктором видеоассистентов. Капелу работает по контракту в Греции.

    У РФС своего VAR-инструктора. В последние месяцы занятия проводили приглашенные иностранцы и Василий Казарцев, считающийся одним из лучших VAR.

    • Перейра возглавил судейский департамент РФС в конце сентября.
    • Португалец много лет занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
    • Ранее он возглавлял судейские департаменты в Греции и Чехии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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