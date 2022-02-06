Карпин, Глушаков, Черышев и Ерохин поддержали олимпийскую команду России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты команды записали видео в поддержку олимпийской команды России.
В ролике снялись полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, хавбек «Химок» Денис Глушаков, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и российские футболистки.
- 4 февраля состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
- Сборная России из-за санкций ВАДА выступает как команда ОКР.
- Олимпийские игры завершатся 20 февраля.