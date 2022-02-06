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    Карпин, Глушаков, Черышев и Ерохин поддержали олимпийскую команду России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты команды записали видео в поддержку олимпийской команды России.

    В ролике снялись полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, хавбек «Химок» Денис Глушаков, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и российские футболистки.

    • 4 февраля состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
    • Сборная России из-за санкций ВАДА выступает как команда ОКР.
    • Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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    Источник: Инстаграм сборной России

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    06.02.2022 18:58
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