Каземиро и Васкес пропустят воскресный матч «Реала» из-за болезни

Не болейте, мадридцы)Ждем всех на матче с Парижскими пижонами)
Полузащитники «Реала» Лукас Васкес и Каземиро пропустят матч с «Гранадой», который состоится в воскресенье, 6 февраля. В пресс-службе мадридского клуба сообщили, что в последнюю минуту футболисты выбыли из-за гастроэнтерита.
Ранее сообщалось о том, что форвард Карим Бензема может не сыграть с «Гранадой».
- «Реал» примет «Гранаду» сегодня в 23:00 мск.
- В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 31 матче за «Реал» и отдал четыре ассиста.
- На счету Васкеса один гол в 17 играх.
Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и сократила отставание от «Реала» до трех очков
Бензема может не сыграть с «Гранадой». Он пропустил тренировку «Реала»