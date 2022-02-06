Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Каземиро и Васкес пропустят воскресный матч «Реала» из-за болезни

    Полузащитники «Реала» Лукас Васкес и Каземиро пропустят матч с «Гранадой», который состоится в воскресенье, 6 февраля. В пресс-службе мадридского клуба сообщили, что в последнюю минуту футболисты выбыли из-за гастроэнтерита.

    Ранее сообщалось о том, что форвард Карим Бензема может не сыграть с «Гранадой».

    • «Реал» примет «Гранаду» сегодня в 23:00 мск.
    • В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 31 матче за «Реал» и отдал четыре ассиста.
    • На счету Васкеса один гол в 17 играх.

    «ПСЖ» может купить Асенсио

    Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и сократила отставание от «Реала» до трех очков

    Бензема может не сыграть с «Гранадой». Он пропустил тренировку «Реала»

    Источник: Официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +275

      Demgel 39 минут назад

      Не болейте, мадридцы)Ждем всех на матче с Парижскими пижонами)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93754
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68698
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru