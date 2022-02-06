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Федун – о сборах «Спартака»: «Есть сдержанный оптимизм»

6 февраля 2022, 11:48
15

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу команды на сборах. Она ни разу не победила в товарищеских матчах.

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед.

Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы… Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм», – сказал Федун.

  • «Спартак» провел зимой 3 товарищеских матча.
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Уралом».
  • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (15)
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insider_retro
1644137871
Безусловно, это лучше, чем махровый по@@изм :))
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житель СПб
1644138289
Сдержанное интервью - но оно мне понравилось! Это гораздо лучше, чем слова Ваноли о "готовой команде". Хочется пожелать Спартаку успехов в весеннем сезоне, и уж во всяком случае, подняться на соответствующее место в таблице Чемпионата! Про наши общие мечты в ЛЕ я уж молчу.
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derrik2000
1644139751
Практически ничего не сказал. А что говорить-то? "Ваноли - гений и уже видно КОМАНДУ" или "всё хреново, и зачем я этого итальяшку подписал?" Первый сбор, он и есть - ПЕРВЫЙ. Потом, на втором и третьем сборе поглядим. Тем более, что трансферная компания не закончена: глядишь, всё таки кого-нибудь стоящего прикупят. А лучше пяток. ! ))) Правда, меня настораживает, что Ваноли НИКОГДА не принимал решения, как главный тренер, но это, как в той рекламе", совсем другая история.
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NewLife
1644140486
"Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в" оптимизме) Надеюсь, В.С Высоцкий простил бы за поправку)
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oyabun
1644148154
Ну если бы Федун сказал "Что то парни всё херово.." - его бы никто не понял, ведь сам одобрил все приобретения и потери, типа Понсе. Но и хвалить пока тоже не за что. Так что фактически босс просто обозначил, что он всё еще у руля и чётко бдит.
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