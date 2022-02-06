Федун – о сборах «Спартака»: «Есть сдержанный оптимизм»

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу команды на сборах. Она ни разу не победила в товарищеских матчах.

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед.

Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы… Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм», – сказал Федун.