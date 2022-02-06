Федун – о сборах «Спартака»: «Есть сдержанный оптимизм»

Фердун по жизни оптимист. Третий миллиард из народного достояния распечатывает на мазутный проект, а они все ниже и ниже дно пробивают. Стыдоба. Гыгыгы
Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу команды на сборах. Она ни разу не победила в товарищеских матчах.
«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед.
Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы… Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм», – сказал Федун.
- «Спартак» провел зимой 3 товарищеских матча.
- На следующей неделе москвичи сыграют с «Уралом».
- В РПЛ «Спартак» идет 9-м.
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