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    Федун – о сборах «Спартака»: «Есть сдержанный оптимизм»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу команды на сборах. Она ни разу не победила в товарищеских матчах.

    «Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед.

    Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы… Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм», – сказал Федун.

    • «Спартак» провел зимой 3 товарищеских матча.
    • На следующей неделе москвичи сыграют с «Уралом».
    • В РПЛ «Спартак» идет 9-м.

    Пресс-атташе «Спартака»: «Ничья с «Джохором»? Федун понимает, что это сбор и выводы делать рано»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2473

      ПалкоВводецъ 56 секунд назад

      Фердун по жизни оптимист. Третий миллиард из народного достояния распечатывает на мазутный проект, а они все ниже и ниже дно пробивают. Стыдоба. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13604

      житель СПб 9 минут назад

      Сдержанное интервью - но оно мне понравилось! Это гораздо лучше, чем слова Ваноли о "готовой команде". Хочется пожелать Спартаку успехов в весеннем сезоне, и уж во всяком случае, подняться на соответствующее место в таблице Чемпионата! Про наши общие мечты в ЛЕ я уж молчу.

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      Рейтинг: +68698

      insider_retro 16 минут назад

      Безусловно, это лучше, чем махровый по@@изм :))

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