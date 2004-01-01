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    Несколько судей РПЛ заразились коронавирусом. Они пропустят сбор в Турции («СЭ»)

    Несколько арбитров и ассистентов судей РПЛ сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на сборы в Турцию.

    По информации «СЭ», они отказаться от поездки на сбор, который пройдет с 3 по 14 февраля. Сообщается, что некоторые судьи сдали положительные тесты уже в Турции.

    На сбор были приглашены 20 судей, 38 ассистентов, 20 инспекторов и 10 судейских инструкторов. На сегодня у судей были запланированы письменный экзамен и видеотест по правилам игры, а также тесты по физической подготовке.

    Судьи, пропустившие сбор, вероятно, поедут в Турцию с арбитрами ФНЛ во второй половине февраля.

    • РПЛ возобновится в конце февраля.
    • Весенняя часть сезона ФНЛ начнется в начале марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12717

      NewLife 1 час назад

      Все судьи РПЛ давно заражены вирусом, который называется: Корона синиту)

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