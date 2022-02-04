Несколько судей РПЛ заразились коронавирусом. Они пропустят сбор в Турции («СЭ»)

Несколько арбитров и ассистентов судей РПЛ сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на сборы в Турцию.

По информации «СЭ», они отказаться от поездки на сбор, который пройдет с 3 по 14 февраля. Сообщается, что некоторые судьи сдали положительные тесты уже в Турции.

На сбор были приглашены 20 судей, 38 ассистентов, 20 инспекторов и 10 судейских инструкторов. На сегодня у судей были запланированы письменный экзамен и видеотест по правилам игры, а также тесты по физической подготовке.

Судьи, пропустившие сбор, вероятно, поедут в Турцию с арбитрами ФНЛ во второй половине февраля.