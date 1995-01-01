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    РФС – о Fan ID для игроков и тренеров: «Конкретные условия еще в проработке»

    Служба коммуникаций РФС отреагировала на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.

    «Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.

    При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке», – говорится в комментарии.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11958

      Fusballer 1 час назад

      Если будут лояльны к нынешнему правительству - получат. А если нет, то не получат. Всё просто.

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