РФС – о Fan ID для игроков и тренеров: «Конкретные условия еще в проработке»

Служба коммуникаций РФС отреагировала на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.

«Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.

При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке», – говорится в комментарии.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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