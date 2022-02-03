РФС – о Fan ID для игроков и тренеров: «Конкретные условия еще в проработке»

Служба коммуникаций РФС отреагировала на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.
«Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.
При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке», – говорится в комментарии.
- О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
Источник: Sports.ru