РФС – о Fan ID для игроков и тренеров: «Конкретные условия еще в проработке»

Служба коммуникаций РФС отреагировала на информацию, согласно которой футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ обяжут оформлять Fan ID.

«Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.

При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке», – говорится в комментарии.