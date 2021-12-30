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    Все новички – в заявке «Барселоны» на Лигу Европы. Алвес – вне списка

    «Барселона» огласила заявку на Лигу Европы. В нее, как и анонсировалось, не попал защитник Дани Алвес.

    В список вошли следующие игроки: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Брайтвайт, Нето, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Умтити, Эрик Гарсия, Обамеянг, Нико Гонсалес, Гави, Бальде, Санс, Комас, Тенас, Ахомаш, Астралага, Сандро Орельяна.

    • В 1/16 финала «Барселона» сыграет с «Наполи».
    • «Барселона» впервые выступит в Лиге Европы.
    • Алвес вернулся в «Барселону» зимой из Бразилии.

    Обамеянг – 3-й капитан «Арсенала», перешедший в «Барселону»

    «Барселона» не включит Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

    «Барса» интересуется Дибалой и может подписать его бесплатно летом (Руди Галетти)

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57601

      portero 16 минут назад

      Следовало ожидать этого...

      0
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      Рейтинг: +223

      Lipatoff 24 минуты назад

      Разумно

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