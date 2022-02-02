Главные новости дня. «Базель» арендовал Чалова, «Арсенал» расторг контракт с Обамеянгом

Дембеле отказался от расторжения контракта с «Барсой» по обоюдному согласию (Marca).
ЦСКА ведет переговоры с «Бенфикой» по полузащитнику Жедсону (Иван Карпов).
В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru).
«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом. Он уже тренируется с «Барселоной».
Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22.
«Базель» объявил об аренде Чалова у ЦСКА без права выкупа.
«Барса» опубликовала результаты аудиторской проверки: долг – 1,173 миллиарда, убыток – 481 миллион.
«Ньюкасл» потратил больше всех на зимние трансферы. «Зенит» – 9-й (Transfermarkt).
«Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона.
Алли бесплатно перешел из «Тоттенхэма» в «Эвертон».