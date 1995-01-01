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    ЦСКА хочет вернуть Гайча в «Сан-Лоренсо» и готов платить 70% зарплаты (Refuerzos CASLA)

    ЦСКА хочет отдать нападающего Адольфа Гайча в аренду «Сан-Лоренсо».

    По информации Refuerzos CASLA, московский клуб готов платить 22-летнему аргентинцу 70% зарплаты. Сам Гайч готов вернуться в «Сан-Лоренсо».

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.
    • Сейчас он выступает на правах аренды за «Уэску».
    • В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

    В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб

    ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча

    «Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты

    Источник: Refuerzos CASLA

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