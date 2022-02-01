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    Алберто будет зарабатывать в «Зените» 1 миллион в год. Меньше, чем у Азмуна («Матч ТВ»)

    Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Зените» нападающий Юри Алберто.

    По информации «Матч ТВ», 20-летний бразилец будет получать около 1 миллиона евро в год. В контракт также включены бонусы за достижения команды.

    Алберто будет зарабатывать в «Зените» меньше, чем Сердар Азмун, перешедший в «Байер».

    Ранее бразильские СМИ сообщали, что годовая зарплата Алберто в клубе из Петербурга составит 3 миллиона евро.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Алберто за 20 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2027 года.
    • Форвард уже готовится с командой ко второй части сезона на сборе в Португалии.

    Зарплата Алберто в «Зените» – 3 миллиона в год (Resistencia Colorada)

    «Кто вы по гороскопу?» «Зенит» пошутил над Заремой в интервью с Алберто

    Новичок «Зенита» Алберто: «Мой кумир – Левандовски»

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.02.2022 23:31
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