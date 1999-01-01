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    В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

    В нескольких клубах РПЛ случились вспышки коронавируса.

    По информации Sports.ru, матч между «Рубином» и «Сочи» на сборах в Турции был отменен из-за вспышек коронавируса в обоих клубах.

    Часть игроком заразились в «Динамо» (в том числе Арсен Захарян), шесть случаев коронавируса выявлено в «Уфе».

    Из-за вспышки коронавируса последний матч отменил «Арсенал». В тульском клубе думают над тем, чтобы написать письмо в РПЛ с просьбой отложить рестарт чемпионата.

    • РПЛ должна возобновиться в конце февраля.
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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57508

      portero 4 минуты назад

      Нех в феврале играть, полей не будет, опять одни травмы...на месяцок перенести!!!

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      Рейтинг: +6028

      R_a_i_n 12 минут назад

      Короче не чемпионат по футболу, а чемпионат, кто кого *****...

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