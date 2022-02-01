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    Мостовой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал ложью слухи об уходе из клуба.

    — Ты в «Зените» уже полтора года. Как для себя оцениваешь этот период?

    — Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно.

    — Периодически появляются новости о том, что ты не доволен своим положением в «Зените» и хочешь уйти. Про недовольство — это понятно. Сложно быть довольным, когда выходишь на пять минут. А про уход — правда или нет?

    — Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.

    — С Семаком по поводу твоего игрового времени говорил?

    — На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».

    • Мостовой провел 17 матчей в сезоне РПЛ, забил 3 гола.
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
    • Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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