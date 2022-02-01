Андрей Мостовой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил подход к тренировкам у Валерия Карпина и Сергея Семака.

— Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок?

— У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле.

Мостовой провел 17 матчей за «Зенит» в сезоне РПЛ, забил 3 гола.

Он провел 4 матча за сборную России в отборе ЧМ-2022.

Мостовой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

Андрей Мостовой: «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего»

Андрей Мостовой: «У «Спартака» чуть ли ни каждый день что-то всплывает. «Зенит» в этом плане намного стабильнее»