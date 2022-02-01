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    Андрей Мостовой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил подход к тренировкам у Валерия Карпина и Сергея Семака.

    — Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок?

    — У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле.

    • Мостовой провел 17 матчей за «Зенит» в сезоне РПЛ, забил 3 гола.
    • Он провел 4 матча за сборную России в отборе ЧМ-2022.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1080

      Сергей Каспийский 26 минут назад

      Просмотр игр Зенита в ЛЧ показывает, что когда соперник создает давление - интенсивность возрастает и 90% (кроме бразильцев) игроков не способны давать точный пас и принимать мяч.
      Качества игры Мостового в этих играх: точный пас 15%, прием мяча 60% - это очень низкий показатель!
      Смотрел на его игру и думал: "Зачем он выходит на поле? Кокорин №2 - бегает и только"

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      Рейтинг: +5829

      Semenycch 46 минут назад

      Сергей Богданович делает упор не на интенсивность, тут Мостовой не совсем прав, а на скорость обработки и передачи, желательно в одно касание. Это не совсем одно и тоже. Именно благодаря квадратам игроки Зенита в матчах получают некоторое преимущество в атаке и в средней зоне за счет скорости передач. А вот общая командная скорость и интенсивность у Зенита не велика, особенно по сравнению с немецкими командами.
      А еще Сергей Богданович доверяет игрокам в плане тактики. В Зените опытные игроки и им не нужно объяснять, что на Дзюбу нужно навешивать, а для Малкома нужно давать передачи в расчете на скорость и не наоборот.
      И Сергея Богдановича не нужно сравнивать с постыдством, которое тренирует сборную.

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      Рейтинг: +434

      Беспонтий 50 минут назад

      да у обоих хедлайнеров российского футбола
      то ли тики така
      то ли тик ток

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