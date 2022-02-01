Андрей Мостовой: «У Карпина очень много тактики. А у Семака упор на интенсивность»

Просмотр игр Зенита в ЛЧ показывает, что когда соперник создает давление - интенсивность возрастает и 90% (кроме бразильцев) игроков не способны давать точный пас и принимать мяч.
Качества игры Мостового в этих играх: точный пас 15%, прием мяча 60% - это очень низкий показатель!
Смотрел на его игру и думал: "Зачем он выходит на поле? Кокорин №2 - бегает и только"
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил подход к тренировкам у Валерия Карпина и Сергея Семака.
— Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок?
— У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле.
- Мостовой провел 17 матчей за «Зенит» в сезоне РПЛ, забил 3 гола.
- Он провел 4 матча за сборную России в отборе ЧМ-2022.
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