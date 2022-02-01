Главные новости дня. «Спартак» арендовал Мартинса, Эриксен перешел в «Брентфорд»

«Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном

ЦСКА отдал Бохинена в аренду «Салернитане» с правом выкупа. Чалов может уйти в «Базель»

Официально: экс-тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши

Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)

Лэмпард – новый главный тренер «Эвертона». Клуб арендовал у «МЮ» ван де Бека

«Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

Закария стал игроком «Ювентуса»

«Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта

«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче» и подписании опорника «Янг Бойз» Мартинса

Гасперини заблокировал уход Миранчука из-за желания продать Иличича («РБ Спорт»)