Главные новости дня. «Спартак» арендовал Мартинса, Эриксен перешел в «Брентфорд»

«Брентфорд» объявил о подписании контракта с Эриксеном
ЦСКА отдал Бохинена в аренду «Салернитане» с правом выкупа. Чалов может уйти в «Базель»
Официально: экс-тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши
Мбаппе перейдет в «Реал» летом. Он станет самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой 50 миллионов в год (Bild)
Лэмпард – новый главный тренер «Эвертона». Клуб арендовал у «МЮ» ван де Бека
«Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса
Закария стал игроком «Ювентуса»
«Фиорентина» надеется, что Кокорин уйдет в российский или турецкий клуб. В противном случае – расторжение контракта
«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче» и подписании опорника «Янг Бойз» Мартинса
Гасперини заблокировал уход Миранчука из-за желания продать Иличича («РБ Спорт»)