Главные новости дня. «Зенит» купил Алберто и продал Азмуна; «Лацио» согласовал аренду Миранчука

«Лацио» договорился об аренде Миранчука (Sport24).

ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча.

Чалов может перейти в «Венецию».

«Спартак» намекнул на трансфер полузащитника «Янг Бойз» Перейры.

«Ливерпуль» объявил о переходе Диаса.

«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона.

Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока.

Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». О трансфере еще не объявлено официально.

«Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.

Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки.

Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion).