Главные новости дня. «Зенит» купил Алберто и продал Азмуна; «Лацио» согласовал аренду Миранчука

«Лацио» договорился об аренде Миранчука (Sport24).
ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча.
Чалов может перейти в «Венецию».
«Спартак» намекнул на трансфер полузащитника «Янг Бойз» Перейры.
«Ливерпуль» объявил о переходе Диаса.
«Зенит» объявил о трансфере Алберто. Цена – 24 миллиона.
Официально: Азмун ушел из «Зенита» в «Байер», немцы выкупили игрока.
Иван Игнатьев дебютировал за «Крылья Советов». О трансфере еще не объявлено официально.
«Рубин» расторг контракт с Деспотовичем.
Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки.
Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion).
Источник: Бомбардир.ру