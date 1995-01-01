Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «Барселона» представила Траоре

    Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре официально перешел в «Барселону». Это аренда с опцией выкупа.

    Если каталонцы решат летом выкупить Траоре, то смогут заключить с ним пятилетний контракт.

    • Траоре – воспитанник «Барселоны».
    • Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

    Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

    Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости

    Источник: твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:06
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Demgel 9 минут назад

      На Барсу жалко смотреть(((8 голов за 4 года в АПЛ,так чтоб на скамейке пятую точку отсиживать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Stavr007 > Demgel 2 минуты назад

      он крайка играет, у него другие задачи. Придется барсе цистерну приобретать под масло данному парню

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      ARSteven89 > Demgel 2 минуты назад

      Хави воспитанников "Ла Массии" собирает, с которыми проще общий язык найти!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      ARSteven89 > Stavr007 33 секунды назад

      Ну, в Испании масло по ценам многим доступнее )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru