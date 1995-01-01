«Барселона» представила Траоре

На Барсу жалко смотреть(((8 голов за 4 года в АПЛ,так чтоб на скамейке пятую точку отсиживать?
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре официально перешел в «Барселону». Это аренда с опцией выкупа.
Если каталонцы решат летом выкупить Траоре, то смогут заключить с ним пятилетний контракт.
- Траоре – воспитанник «Барселоны».
- Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.
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