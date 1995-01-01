«Барселона» представила Траоре

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре официально перешел в «Барселону». Это аренда с опцией выкупа.

Если каталонцы решат летом выкупить Траоре, то смогут заключить с ним пятилетний контракт.

Траоре – воспитанник «Барселоны».

Он забил 1 гол в 23 матчах этого сезона.

Рыночная стоимость испанца – 28 миллионов евро.

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