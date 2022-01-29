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    Понсе близок к переходу из «Спартака» в «Эльче» (Cazurreando)

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе, вероятно, продолжит карьеру в Испании.

    По информации Cazurreando, в ближайшее время аргентинец станет игроком «Эльче».

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Cazurreando

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +467

      klimovich 5 минут назад

      Вы не понимаете. Просто Спартак настолько силен, что может себе позволить продать единственного стабильно забивавшего в чемпионате форварда и не обращать на это внимания.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5848

      R_a_i_n 15 минут назад

      Это пизнест...

      2
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