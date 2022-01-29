Понсе близок к переходу из «Спартака» в «Эльче» (Cazurreando)

Вы не понимаете. Просто Спартак настолько силен, что может себе позволить продать единственного стабильно забивавшего в чемпионате форварда и не обращать на это внимания.
Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе, вероятно, продолжит карьеру в Испании.
По информации Cazurreando, в ближайшее время аргентинец станет игроком «Эльче».
- Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
- В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
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