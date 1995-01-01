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    АПЛ будет переносить матчи, только если в клубе выявлено четыре положительных теста на ковид (Daily Mail)

    АПЛ внесла изменения в регламент из-за коронавируса.

    По информации Daily Mail, матчи будут переносить только в случае предоставления доказательств, что положительные тесты выявлены минимум у четверых членов клуба.

    Ранее игры могли перенести в зависимости от количества футболистов, доступных для участия в матче. Учитывались заражения коронавирусом, травмы и отъезд в сборную.

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    Источник: Daily Mail

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