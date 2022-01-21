Журналист Конов: «Зарема абсолютно точно разбирается в футболе, она живет этим»

Василий Конов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», рассказал о взаимодействии с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. По его словам, она разбирается в футболе.

– Где проходила встреча?

– Какой-то ресторан недалеко от их дома в районе Строгино или в той стороне. По-моему, у них дом в черте города. Там огромный ресторан на берегу водохранилища. В ресторане все прошло спокойно: ноль охраны, позавтракали, приехал Антон Фетисов. Никаких залов и кабинетов не снимали – общий зал, стол на четверых. Говорили про вопросы, жизнь, «Спартак», про тех, кто работал в «Спартаке». Все для того, чтобы четче сформулировать вопросы, где-то ухватиться.

Я не буду раскрывать подробности, просто потому, что это неэтично, свинство. Но, на мой взгляд, до выхода в телеграм все было топ. Выход в телегам – лишнее, особенно, с таким тоном общения. Но абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет.

– Как ты это понял?

– Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах.

Салихова живет с Федуном более 14 лет.

Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.

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