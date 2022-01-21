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  • Журналист Конов: «Зарема абсолютно точно разбирается в футболе, она живет этим»

Журналист Конов: «Зарема абсолютно точно разбирается в футболе, она живет этим»

21 января 2022, 19:57
27

Василий Конов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», рассказал о взаимодействии с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. По его словам, она разбирается в футболе.

– Где проходила встреча?

– Какой-то ресторан недалеко от их дома в районе Строгино или в той стороне. По-моему, у них дом в черте города. Там огромный ресторан на берегу водохранилища. В ресторане все прошло спокойно: ноль охраны, позавтракали, приехал Антон Фетисов. Никаких залов и кабинетов не снимали – общий зал, стол на четверых. Говорили про вопросы, жизнь, «Спартак», про тех, кто работал в «Спартаке». Все для того, чтобы четче сформулировать вопросы, где-то ухватиться.

Я не буду раскрывать подробности, просто потому, что это неэтично, свинство. Но, на мой взгляд, до выхода в телеграм все было топ. Выход в телегам – лишнее, особенно, с таким тоном общения. Но абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет.

– Как ты это понял?

– Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах.

  • Салихова живет с Федуном более 14 лет.
  • Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (27)
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Skull_Boy
1642788913
Зарема то разбирается в футболе, только ей работать не дадут у_6ки в лицах уровня Попова и другой шушеры, которые просто присосались к баблу, а на клуб положить большой и толстый жезл гаишника, такая же тема и в других клубах Москвы, где много нахлебников и хлама в составе команды
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вальтер79
1642789042
зарему надо главным тренером поставить в спартаке тогда дело попрет ))))))))))
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Hektor 84
1642790382
Говорили про вопросы???)))) это что за безграмотность?
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insider_retro
1642791084
Она его очаровала, а он смутился и поплыл :))
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Вомбат
1642791151
Это просто невероятно. Казалось бы, ну кто может показать пример более вопиющего непрофессионализма, чем спортивные журналисты с наших интернет порталов? А вот кто! Спортивный журналист с Матч-ТВ считает, что "все знать об отдельных футболистах" -- то же самое, что "разбираться в футболе". Вот такое у нас спортивное телевидение. Государственное, между прочим. Этот тип мало того, что некомпетентен, он к тому же еще и просто глуп. Потому что словами "она этим живет, отдельными футблистами" он прямо подставляет жену Федуна под пошлые шуточки.
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BRO_football
1642791581
Ага, всю жизнь проработала моделью, умела только сиськи и жопу на камеру показывать и тут внезапно талант в себе обнаружила - футбольный эксперт! Мозгов хватило только на то, чтобы выучить параметры отдельных футболистов.
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NewLife
1642792982
"она знала их статистику, рост, вес", хорошь ли в постеле.)) Как может этот журналюга судить о футболе, если на срач тв нет ни одного человека, который что-то понимает, кроме, кто сколько раз пукнул и с кем когда сыграл.
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Plyash
1642793431
Все же несравненная популярность Спартака не даёт покоя ненавистникам этой команды.Бомжарикам особливо.Не захлебнитесь от ненависти. Не нравится - физдуй дальше.
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ivany4
1642798500
Судя по всему, с подбором таких руководителей на срач тв, он будет падать все ниже и ниже. Еле дочитал его развернутое интервью. Какой же он косноязычный!!! А еще называет себя журналистом и медийным работником. Ну а про интересы модераторов этого сайта и говорить нечего, если они, из такого большого интервью, выбирают такой отрезок. То, что Зарема разбирается в футболе, говорит не он один. А почитав комменты, понял, что многие, особенно любители голубого льва, вместо того что бы почитать ее рассуждения о футболе и задуматься, лезут на порно сайты да себе в штаны.
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zigbert
1642852692
По этим словам Конова трудно понять насколько Зарема разбирается в футболе. Сам же Конов в своих рассуждениях дал себе не совсем лестную характеристику.
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