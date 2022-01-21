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    Журналист Конов: «Зарема абсолютно точно разбирается в футболе, она живет этим»

    Василий Конов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», рассказал о взаимодействии с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. По его словам, она разбирается в футболе.

    – Где проходила встреча?

    – Какой-то ресторан недалеко от их дома в районе Строгино или в той стороне. По-моему, у них дом в черте города. Там огромный ресторан на берегу водохранилища. В ресторане все прошло спокойно: ноль охраны, позавтракали, приехал Антон Фетисов. Никаких залов и кабинетов не снимали – общий зал, стол на четверых. Говорили про вопросы, жизнь, «Спартак», про тех, кто работал в «Спартаке». Все для того, чтобы четче сформулировать вопросы, где-то ухватиться.

    Я не буду раскрывать подробности, просто потому, что это неэтично, свинство. Но, на мой взгляд, до выхода в телеграм все было топ. Выход в телегам – лишнее, особенно, с таким тоном общения. Но абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет.

    – Как ты это понял?

    – Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах.

    • Салихова живет с Федуном более 14 лет.
    • Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

    Источник: Sports.ru

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    21.01.2022 19:57
    Комментарии30
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      Рейтинг: +10068

      ivany4 2 часа назад

      Судя по всему, с подбором таких руководителей на срач тв, он будет падать все ниже и ниже. Еле дочитал его развернутое интервью. Какой же он косноязычный!!! А еще называет себя журналистом и медийным работником. Ну а про интересы модераторов этого сайта и говорить нечего, если они, из такого большого интервью, выбирают такой отрезок.
      То, что Зарема разбирается в футболе, говорит не он один. А почитав комменты, понял, что многие, особенно любители голубого льва, вместо того что бы почитать ее рассуждения о футболе и задуматься, лезут на порно сайты да себе в штаны.

      3
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      Рейтинг: +212

      russkiisergei 2 часа назад

      Где проходила встреча?
      - в сауне!
      Разбирается ли она в футболе?
      - абсолютно точно она не разбирается в футболе, она разбирается в сос@нии ху@в, она этим живет.
      Как ты это понял?
      - оооо, понял!!!!!

      0
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      Рейтинг: +10336

      playsh > russkiisergei 2 часа назад

      Тебе бы порно-романы для Дзюблы писать,пусть передёргивает дальше.
      Глядишь,приплатит.

      2
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      Рейтинг: +212

      russkiisergei > playsh 45 минут назад

      твоего убогого мнения никто не спрашивал!!!

      0
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      Рейтинг: +10336

      playsh > russkiisergei 20 минут назад

      Фризюк-физдюк,поспеши в издательство,Дзю ждёт.Или пиши по делу.

      0
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      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Очевидно одно: Зарема разбирается в футболе лучше Конова и Федуна вместе взятых, она знает даже рост, вес, размеры некоторых частей тела футболистов. )

      1
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      Рейтинг: +10336

      playsh 3 часа назад

      Все же несравненная популярность Спартака не даёт покоя ненавистникам этой команды.Бомжарикам особливо.Не захлебнитесь от ненависти.
      Не нравится - физдуй дальше.

      5
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      Рейтинг: +12341

      Barmaleushka > playsh 2 часа назад

      Кто-то реально может завидовать чужому завышенному самомнению ?
      Какая к черту ненависть ? Про ненависть это опять же от черезмерного самовыпячивания . Сарказм и жалость - более точное определение .

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      Рейтинг: +10336

      playsh > Barmaleushka 2 часа назад

      Завистники - тоже подойдёт.Сколько "прекрасных" определений для идиотов.

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      Рейтинг: +12341

      Barmaleushka > playsh 2 часа назад

      Так чему завидовать то ?

      0
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      Рейтинг: +12484

      NewLife 3 часа назад

      "она знала их статистику, рост, вес", хорошь ли в постеле.)) Как может этот журналюга судить о футболе, если на срач тв нет ни одного человека, который что-то понимает, кроме, кто сколько раз пукнул и с кем когда сыграл.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20190

      JTherry > NewLife 3 часа назад

      что ты ожидал от "наташи"..?) что ни фраза, то - "косяк", плюнул, не дочитал все интервью до конца...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4023

      Бомбардиръ 4 часа назад

      Зарема Салтычиха)
      "Рост, вес"...
      Хрюшек на убой проверяет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10852

      BRO_football 4 часа назад

      Ага, всю жизнь проработала моделью, умела только сиськи и жопу на камеру показывать и тут внезапно талант в себе обнаружила - футбольный эксперт! Мозгов хватило только на то, чтобы выучить параметры отдельных футболистов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14921

      Persona_non_Grata > BRO_football 3 часа назад

      Ну во первых погугли , не так всё примитивно - " всю жизнь проработала моделью, умела только сиськи и жопу на камеру показывать " , во вторых , не так ли всё просто - " во всем одна баба виновата " и не в защиту её , а просто , ради правды что ли - народ падок на " желтизну " , скандальные вбросы и скоропалительные и поверхностные выводы ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +10852

      BRO_football > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Погуглил и не нашел ничего, связанного с футболом. Она рассуждает о футболе на уровне любителя, как мы с вами в комментариях, и её журналисты слушают только потому, что она жена Федуна. Сама она ничего не делает. Как по мне, всех кандидатов в команду и аналитику по ним ей предоставляют скауты, а она лишь принимает решения кого брать, а кого нет.
      У неё в голове полный мусор, если нового тренера она подбирает по гороскопу, а главными качествами тренера считает харизму и внешность.
      Пишут, что она поступила на курсы спортивного менеджмента в Барселоне. Ну, посмотрим, может что хорошее из этого выйдет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10986

      Вомбат 4 часа назад

      Это просто невероятно. Казалось бы, ну кто может показать пример более вопиющего непрофессионализма, чем спортивные журналисты с наших интернет порталов? А вот кто! Спортивный журналист с Матч-ТВ считает, что "все знать об отдельных футболистах" -- то же самое, что "разбираться в футболе". Вот такое у нас спортивное телевидение. Государственное, между прочим. Этот тип мало того, что некомпетентен, он к тому же еще и просто глуп. Потому что словами "она этим живет, отдельными футблистами" он прямо подставляет жену Федуна под пошлые шуточки.

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      Рейтинг: +68551

      insider_retro 4 часа назад

      Она его очаровала, а он смутился и поплыл :))

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      Рейтинг: +18556

      derrik2000 4 часа назад

      "Но абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет.

      – Как ты это понял?

      – Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах."


      И на этом основании Конов сделал вывод, что башкирка разбирается в футболе????
      ))))))))))))
      Знаете, владельцы скотоводческих ферм тоже знают антропометрические данные своих ЛУЧШИХ, ну, например, лошадей.
      На этом знания многих из них заканчиваются.
      Что, я грубо сказал???
      Зато доходчиво!

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