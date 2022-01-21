Журналист Конов: «Зарема абсолютно точно разбирается в футболе, она живет этим»

Судя по всему, с подбором таких руководителей на срач тв, он будет падать все ниже и ниже. Еле дочитал его развернутое интервью. Какой же он косноязычный!!! А еще называет себя журналистом и медийным работником. Ну а про интересы модераторов этого сайта и говорить нечего, если они, из такого большого интервью, выбирают такой отрезок.
То, что Зарема разбирается в футболе, говорит не он один. А почитав комменты, понял, что многие, особенно любители голубого льва, вместо того что бы почитать ее рассуждения о футболе и задуматься, лезут на порно сайты да себе в штаны.
Василий Конов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», рассказал о взаимодействии с женой владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой. По его словам, она разбирается в футболе.
– Где проходила встреча?
– Какой-то ресторан недалеко от их дома в районе Строгино или в той стороне. По-моему, у них дом в черте города. Там огромный ресторан на берегу водохранилища. В ресторане все прошло спокойно: ноль охраны, позавтракали, приехал Антон Фетисов. Никаких залов и кабинетов не снимали – общий зал, стол на четверых. Говорили про вопросы, жизнь, «Спартак», про тех, кто работал в «Спартаке». Все для того, чтобы четче сформулировать вопросы, где-то ухватиться.
Я не буду раскрывать подробности, просто потому, что это неэтично, свинство. Но, на мой взгляд, до выхода в телеграм все было топ. Выход в телегам – лишнее, особенно, с таким тоном общения. Но абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет.
– Как ты это понял?
– Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах.
- Салихова живет с Федуном более 14 лет.
- Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»