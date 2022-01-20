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    Пруцев находится на просмотре в «Спартаке», договор еще не подписан

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил появление на сборе команды полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.

    «Пруцев находится на просмотре – договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», – сказал Зеленов.

    • В текущем сезоне Пруцев поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2022 11:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ 14 часов назад

      Неужели он согласился на понижение в команду классом ниже? Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +3156

      Klaido > БеZуМныЙ 8 часов назад

      вали уже, ущербный.. уроки лучше беги делать

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