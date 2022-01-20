Пруцев находится на просмотре в «Спартаке», договор еще не подписан

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил появление на сборе команды полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.
«Пруцев находится на просмотре – договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», – сказал Зеленов.
- В текущем сезоне Пруцев поучаствовал в 19 матчах «Крыльев».
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за хавбека 120 миллионов рублей (1,42 миллиона евро).
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Источник: «Спорт-Экспресс»