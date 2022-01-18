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В Костроме арестован тренер детской футбольной команды. Его заподозрили в домогательствах
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09:31
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09:25
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08:59
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1
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1
08:28
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09:59
Новичок «Краснодара» рассказал, какое впечатление на него произвел Галицкий
09:49
На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
09:49
Тарпищев: «Кавазашвили рвался стать президентом РФС. Когда он сделал четыре ошибки в одном слове, понял – Колоскову альтернативы нет»
1
08:20
⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье
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07:59
«Мы не заслужили поражение». Анчелотти объяснил 0:1 от «Барселоны»
07:55
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07:51
«Барселона» выиграла у «Реала» 3 из 4 последних Эль Класико
07:36
«Реал» нанес 0 ударов в створ «Барселоны»
07:18
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РПЛ возвращается уже сегодня! «Зенит» станет чемпионом в пятый раз подряд?
01:19
Жеребьевка Кубка России, Промесу не дали паспорт РФ, «Реал» проиграл «Барсе» и другие новости
01:07
«Видно, что его не понимают». Булыкин оценил игру Дзюбы в составе «Локомотива»
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00:55
Кубок Испании. «Реал» дома проиграл «Барселоне» (0:1) из-за автогола Милитао
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00:47
«Нормально так подрались!». Ломовицкий вспомнил о конфликте с экс-спартаковцем Фернандо
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Глушаков рассказал об отношениях с тренером «Пари НН» Горловым. Они ровесники
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В Костроме арестован тренер детской футбольной команды. Его заподозрили в домогательствах
А
Источник:
«Гол»
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18.01.2022 18:21
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