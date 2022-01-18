Главные новости дня. Левандовски стал обладателем премии The Best, Медина перешел в ЦСКА

Зе Луиш: «Когда «Локомотив» убрал меня из заявки, это был шок. Все было сделано за моей спиной»

Хендрикс может получить до 3,5 миллиона за разрыв контракта со «Спартаком» (Metaratings)

ЦСКА объявил о переходе Медины. Контракт – до 2025 года

«Локо» планирует продать 5-6 игроков и подписать минимум 3-х россиян. Пиняев и Сарвели – в шорт-листе (Transfermarkt)

Азмун хочет перейти в «Ювентус». Туринцы предложили «Зениту» 1+2 миллиона (Tuttosport)

РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

ЦСКА интересуется опорником «Спарты» Крейчи

Парагвайский вингер Парру перейдет в «Зенит» (Андрес Ролон)

Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА, Тухель – лучшим тренером

Официально: «Краснодар» отдал Вилену в аренду «Эспаньолу»