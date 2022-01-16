Главные новости дня. «Аталанта» анонсировала уход Миранчука в «Дженоа»; «Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна

У Обамеянга и еще двух игроков сборной Габона выявлены проблемы с сердцем после коронавируса.

«Лилль» требовал за Язиджи 20 миллионов, ЦСКА договорился о 12 (Metaratings).

Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств.

«Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна.

Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа». Он проработал в клубе два месяца.

Шатов перейдет в «Урал» («Спорт-Экспресс»).

Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита».

«Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа».

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой» вел к 77-й минуте 2:0, но сыграл вничью. Коутиньо забил.

Мелкадзе покинет «Спартак» на следующей неделе (Сергей Егоров).