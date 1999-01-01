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    Главные новости дня. «Аталанта» анонсировала уход Миранчука в «Дженоа»; «Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна

    У Обамеянга и еще двух игроков сборной Габона выявлены проблемы с сердцем после коронавируса.

    «Лилль» требовал за Язиджи 20 миллионов, ЦСКА договорился о 12 (Metaratings).

    Жиго не намерен обсуждать со «Спартаком» продление контракта из-за семейных обстоятельств.

    «Ювентус» готов заплатить 5 миллионов за Азмуна.

    Шевченко уволен с поста главного тренера «Дженоа». Он проработал в клубе два месяца.

    Шатов перейдет в «Урал» («Спорт-Экспресс»).

    Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита».

    «Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа».

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой» вел к 77-й минуте 2:0, но сыграл вничью. Коутиньо забил.

    Мелкадзе покинет «Спартак» на следующей неделе (Сергей Егоров).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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