Чепзанович вошел в состав руководства «Спартака». Он будет отвечать за физподготовку второй команды, дубля и академии

«Спартак» объявил об изменениях в структуре клуба.

Новую должность получил Владимир Чепзанович, который с 2019 года был тренером первой команды по физподготовке.

«Чепзанович вошел в состав руководства клуба. Теперь сербский специалист будет руководить единой системой физической подготовки «Спартака-2», а также молодежной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова», – говорится в пресс-релизе.

Вместо Чепзановича за физподготовку основы теперь отвечает итальянец Джампьеро Ашенци.