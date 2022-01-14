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    Чепзанович вошел в состав руководства «Спартака». Он будет отвечать за физподготовку второй команды, дубля и академии

    «Спартак» объявил об изменениях в структуре клуба.

    Новую должность получил Владимир Чепзанович, который с 2019 года был тренером первой команды по физподготовке.

    «Чепзанович вошел в состав руководства клуба. Теперь сербский специалист будет руководить единой системой физической подготовки «Спартака-2», а также молодежной команды и Академии имени Ф. Ф. Черенкова», – говорится в пресс-релизе.

    Вместо Чепзановича за физподготовку основы теперь отвечает итальянец Джампьеро Ашенци.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +490

      Ник Уволен 1 час назад

      Не успеваем отслеживать за увольнениями у свиней. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18459

      derrik2000 1 час назад

      А ЗАЧЕМ он нужен в других командах Спартака, если свою работу в основе КАЧЕСТВЕННО не делал: у игроков постоянные длительные травмы, да и, вообще, с "физикой" было где-то на "три с ма-а-а-аленьким плюсом"???
      Или тоже его "мужественность" бешеной башкирке понравилась???
      )))))))))))))

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