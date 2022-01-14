Главные новости дня. Фарке возглавил «Краснодар», Ещенко завершил карьеру

«Локомотив» объявил об уходе Зе Луиша

Фарке – новый главный тренер «Краснодара»

«Ньюкасл» поборется с «Эвертоном» и «Вест Хэмом» за Головина

«Химки»: «Трансфер Кокорина за гранью реальности. Это не больше, чем просто шутка»

«Спартак» платил Кокорину 22 миллиона рублей в месяц за то, что он не пил перед играми и не пропускал тренировки

«Динамо», ЦСКА и «Рубин» интересуются Суторминым. Он примет решение после разговора с Семаком

«Рубин» арендует Кучаева у ЦСКА за 500 тысяч. Опция выкупа – 5 миллионов

Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Сборная России проведет товарищеский матч перед стыком с Польшей

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