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    Сборная России проведет товарищеский матч перед стыком с Польшей («Спорт-Экспресс»)

    Сборная России будет готовиться к стыковым матчам отбора ЧМ-2022 в турецком Белеке.

    На этом сборе запланировано проведение товарищеского матча. Соперник станет известен позднее. Скорее всего, россияне сыграют с одной из команд, не вышедших на чемпионат мира.

    • В полуфинале Россия дома встретится с Польшей.
    • В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
    • Матчи состоятся 24 и 29 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23982

      vladimir-7 35 минут назад

      Команда будет из Египта или ОАЭ, проверенные соперники нашей сборной.

      0
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      Рейтинг: +101

      Дубина 1 час назад

      Даешь Люксембург или Лихтенштейн? Дзюбыны любимые гранды))))

      0
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