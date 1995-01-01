Сборная России проведет товарищеский матч перед стыком с Польшей («Спорт-Экспресс»)

Команда будет из Египта или ОАЭ, проверенные соперники нашей сборной.
Сборная России будет готовиться к стыковым матчам отбора ЧМ-2022 в турецком Белеке.
На этом сборе запланировано проведение товарищеского матча. Соперник станет известен позднее. Скорее всего, россияне сыграют с одной из команд, не вышедших на чемпионат мира.
- В полуфинале Россия дома встретится с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта на стадионе «Лужники» в Москве.