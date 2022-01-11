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    Смородская – о перехода Смолова в «Динамо»: «Правильный выбор. От «Локомотива» нечего ждать»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

    «Выбор Федора правильный. От «Локомотива» нечего ждать. У железнодорожников не намечается никаких позитивных изменений. Гисдоль мне совершенно не нравится, как специалист. Я не вижу у него никакой тренерской руки, тем более тренерской мысли», – сказала Смородская.

    • Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.
    • Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.
    • О трансфере объявят завтра.

    «Динамо» анонсировало переход Смолова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2022 23:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1317

      Bozigit 10 минут назад

      Понятно. Спасибо! А что Зарема думает по этому поводу?)

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      Рейтинг: +1206

      GreyDM 34 минуты назад

      Ну если сама Смородская сказала, что это правильный выбор, то я спокоен)))

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