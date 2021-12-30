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    Стартует Кубок Африки, спонсор турнира 1xСтавка считает фаворитом Сенегал

    Сегодня стартует Кубок африканских наций. Он пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.

    1xСтавка считает фаворитом турнира Сенегал, который играл в финале прошлого Кубка Африки, а сейчас успешно выступает в отборе ЧМ – сборная вышла в решающий раунд стыковых матчей, не потерпев ни одного поражения (5 побед в 6 играх).

    В составе сенегальцев выступают такие звезды, как Садио Мане («Ливерпуль»), Эдуар Менди («Челси»), Идрисса Гуйе («ПСЖ») и Калиду Кулибали («Наполи»).

    1xСтавка предлагает поставить на победу Сенегала на Кубке Африки за коэффициент 3,86. Хорошая возможность последить за турниром и заработать на потенциальном успехе!

    Ставь на любимую команду и выигрывай с 1xСтавка

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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